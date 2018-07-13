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Власти США обвинили 12 россиян во «вмешательстве» в выборы
13.7.2018 21:41
Фото: podrobnosti.ua
Американские власти предъявили обвинения двенадцати сотрудникам российских разведслужб, передает агентство Bloomberg. Со ссылкой на заместителя генпрокурора Соединенных Штатов Рода Розенстайна уточняется, что речь идет о деле, связанном с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.
Как заявил Род Розенстайн, лица, которым были предъявлены обвинения, входят в состав двух подразделений ГРУ. По его словам, у американской стороны имеются предположения о том, что некоторые обвиняемые могли осуществлять кражу сведений, тогда как другие ее распространяли.
Вместе с тем, какими-либо свидетельствами того, что хакерская атака повлияла на результат выборов, власти Соединенных Штатов на данный момент не располагают, подчеркнул Розенстайн.
Заместитель генерального прокурора также сообщил, что глава США Дональд Трамп уже проинформирован об обвинениях в отношении представителей разведслужб РФ.
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