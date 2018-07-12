Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывший глава Госдепа назвал позорным поведение Трампа на саммите НАТО

12.7.2018 18:41

Фото: ruvr.ru



Дональд Трамп своими действиями разрушает репутацию Соединенных Штатов, заявил экс-глава американского Госдепартамента Джон Керри.



Бывший госсекретарь поделился своим мнением о нынешнем президенте на странице в соцсети, передает The Washington Post.



По словам Джона Керри, действия президента США наносят урон репутации государства на мировой арене. Кроме того, негативные последствия могут иметь и высказывания Дональда Трампа в адрес партнеров по НАТО. Экс-глава Госдепа отметил, что прежде ему еще никогда не приходилось слышать, чтобы лидеры американского государства позволяли себе нечто столь же "странное и контрпродуктивное, как разглагольствования Трампа", адресованные НАТО и ФРГ.



Как отметил в своем письменном заявлении Керри, поведение Трампа не только "было позорно", оно "противоречит интересам США", ведь глава государства "последовательно разрушает нашу репутацию в мире".



Трамп публично выставил друзей своей страны в качестве противников, однако лебезил перед истинными врагами американской демократии, убежден Керри. Действия главы США в Брюсселе бывший госсекретарь расценил как непозволительные для "сильного, принципиального и мудрого" руководителя государства.



Напомним, ранее глава Соединенных Штатов потребовал от стран НАТО "сейчас же" начать наращивать оборонные расходы. Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, что лишь пять государств — членов блока выполняют финансовые обязательства. "Германия платит России миллиарды долларов" за газ, в то время как расходы по безопасности Европы ложатся на США, поэтому странам НАТО необходимо безотлагательно начинать тратить на оборонные нужды 2% от ВВП.



Автор: Злата Богатова

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