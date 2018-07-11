Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эстонский военачальник предрек российским военным гибель в Таллине

09:06

Фото: pmo.ee



Начальник спецназа Эстонии предрек российской армии гибель в Таллине, сообщает РИА Новости. Как убежден командующий силами специального назначения Сил обороны этого балтийского государства полковник Рихо Юхтеги, эстонцы якобы без труда остановят российских военных при возможном вторжении.



По мнению эстонского полковника, не исключено, что россияне смогут добраться до Таллина, потратив на это лишь двое суток. Но "всю Эстонию" им взять под свой контроль не удастся, подчеркнул Рихо Юхтеги. Он заявил, что эстонцы при такой ситуации перекроют "линии коммуникации и снабжения и все остальное".



Командующий спецназа сказал, что даже если российские военные и достигнут эстонской столицы, в Таллине "они умрут". Соответствующее заявление было сделано во время интервью Politico. Военачальник при этом указал, что отпор должны давать не только силовики, но и все жители Эстонии. Поэтому с населением ведется работа - людям объясняют, что необходимо быть готовыми ко всему, имея представление о том, что необходимо делать в такого рода случаях.



На высказывания эстонского деятеля уже отреагировали в Москве, в частности, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, учитывая политику, которую власти прибалтийских стран ведут после распада Советского Союза, у них действительно имеются основания для опасений реакции российской стороны. Вместе с тем, в последнее время они продолжают приписывать РФ намерения, которых у нее нет.



Говоря о "выдающихся военных талантах" эстонцев, якобы способных "уничтожить и разгромить" кого-либо, Затулин отметил, что не располагает историческими подтверждениями столь мощного потенциала. Как подчеркнул депутат, сейчас Таллин не имеет ресурсов, которые бы позволили противостоять российским военным.



Автор: Злата Богатова

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