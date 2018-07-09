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Песков объяснил русофобией реплики американского сенатора, сравнившего власти РФ с мафией
15:22
Фото: dotamaps.ru
По мнению Дмитрия Пескова, высказывания американского сенатора можно объяснить русофобией, передает агентство "Интерфакс".
Представитель руководства Соединенных Штатов, делясь впечатлениями о Москве, ранее сравнил российские власти с мафией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского политика, которое было сделано после поездки в Москву. По словам пресс-секретаря российского президента, критические реплики Джона Кеннеди объясняются русофобским давлением внутри Соединенных Штатов, а также устойчивыми стереотипами о нашей стране.
При этом Дмитрий Песков отметил, что слова американского сенатора "трудно понять", особенно если они вырваны из контекста.
Ранее в американских СМИ широко распространились публикации о том, как Джон Кеннеди отозвался о российском руководстве. По словам американского деятеля, сотрудничать с официальном Москвой равносильно тому, что "иметь дело с мафией".
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