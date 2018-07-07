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В Турции более 18,5 тысяч госслужащих уволены из-за попытки переворота


12:51
В Турции более 18,5 тысяч госслужащих уволены из-за попытки переворотаФото: newsru.co.il

В Турции свыше восемнадцати тысяч человек были уволены с государственной службы.

Как передает ТАСС, столь масштабные кадровые чистки затронули разные министерства и ведомства.

В правительственном "указе, имеющем силу закона" указывается, что наибольшие изменения произошли в Главном управлении безопасности страны. Там были отправлены в отставку порядка девяти тысяч человек.

Текст официального документа сегодня опубликовали в вестнике Resmi Gazete. Судя по нему, работу потеряли почти двести академиков. Все, кто был уволен в рамках данного постановления, потеряли привилегии государственных служащих. Кроме того, он лишились права на работу в госструктурах.

"Указом, имеющим силу закона" в Турции называют правительственные постановления, которые не нужно направлять на рассмотрение в парламент, учитывая режим ЧП, продолжающийся в стране. Документ подписывают президент и члены правительства, после чего его текст публикуется в официальном вестнике Resmi Gazete. В этот момент он вступает в законную силу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 193

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