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МИД КНДР: Пхеньян пока еще относится к Трампу с доверием
7.7.2018 23:40
Фото: fokusjabar.com
Глава МИД КНДР Ли Су Ен
КНДР пока еще доверяет американскому лидеру Дональду Трампу, отмечается в сообщении МИД Северной Кореи, которое было опубликовано сегодня. В тексте указано, что глава КНДР Ким Чен Ын передал президенту Соединенных Штатов письмо.
Послание отдали американскому госсекретарю Майклу Помпео. Глава Госдепа Соединенных Штатов посетил Пхеньян с официальным визитом. На протяжении двух дней представитель американского руководства проводил переговоры, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.
Рабочая программа Помпео завершилась встречей с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. После переговоров глава Госдепа выразил уверенность в том, что стороны смогут добиться прогресса по всем пунктам, которые обсуждались в ходе его визита в Пхеньян.
Вместе с тем, власти Северной Кореи остались недовольными из-за позиции американской стороны. Как стало известно, посланник Вашингтона в ходе официальных встреч продолжал в одностороннем порядке настаивать на денуклеаризации КНДР в полном объеме.
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