Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В сирийской провинции Дераа боевики согласились сложить оружие

13:42

Фото: dlmn.info



С лидерами вооруженных формирований удалось договориться о прекращении огня в сирийской провинции Дераа.



Как передает ТАСС, практически во всех населенных пунктах, которые ими контролируются, сейчас уже идет сдача оружия.



Со ссылкой на представителей отечественного оборонного ведомства сообщается, что в населенных пунктах провинции Дераа полным ходом сейчас идет сдача вооружения - как среднего, так и тяжелого. Соответствующее соглашение с лидерами вооруженных формирований удалось заключить при посредничестве российского Центра по примирению.



В Минобороны также указали на договоренности, касающиеся урегулирования статуса боевиков. Тех, кто отказывается от этой возможности, вместе с членами их семей предполагается вывезти на территорию провинции Идлиб.



В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с восстановлением деятельности сирийских органов власти в населенных пунктах указанной провинции. Кроме того, отдельное место заняла тема возвращения беженцев, которым ранее пришлось покинуть собственные дома и уходить в районы, расположенные у иорданской границы.



Автор: Злата Богатова

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