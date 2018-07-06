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В сирийской провинции Дераа боевики согласились сложить оружие


13:42
В сирийской провинции Дераа боевики согласились сложить оружиеФото: dlmn.info

С лидерами вооруженных формирований удалось договориться о прекращении огня в сирийской провинции Дераа.

Как передает ТАСС, практически во всех населенных пунктах, которые ими контролируются, сейчас уже идет сдача оружия.

Со ссылкой на представителей отечественного оборонного ведомства сообщается, что в населенных пунктах провинции Дераа полным ходом сейчас идет сдача вооружения - как среднего, так и тяжелого. Соответствующее соглашение с лидерами вооруженных формирований удалось заключить при посредничестве российского Центра по примирению.

В Минобороны также указали на договоренности, касающиеся урегулирования статуса боевиков. Тех, кто отказывается от этой возможности, вместе с членами их семей предполагается вывезти на территорию провинции Идлиб.

В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с восстановлением деятельности сирийских органов власти в населенных пунктах указанной провинции. Кроме того, отдельное место заняла тема возвращения беженцев, которым ранее пришлось покинуть собственные дома и уходить в районы, расположенные у иорданской границы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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