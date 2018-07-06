|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В сирийской провинции Дераа боевики согласились сложить оружие
13:42
Фото: dlmn.info
С лидерами вооруженных формирований удалось договориться о прекращении огня в сирийской провинции Дераа.
Как передает ТАСС, практически во всех населенных пунктах, которые ими контролируются, сейчас уже идет сдача оружия.
Со ссылкой на представителей отечественного оборонного ведомства сообщается, что в населенных пунктах провинции Дераа полным ходом сейчас идет сдача вооружения - как среднего, так и тяжелого. Соответствующее соглашение с лидерами вооруженных формирований удалось заключить при посредничестве российского Центра по примирению.
В Минобороны также указали на договоренности, касающиеся урегулирования статуса боевиков. Тех, кто отказывается от этой возможности, вместе с членами их семей предполагается вывезти на территорию провинции Идлиб.
В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с восстановлением деятельности сирийских органов власти в населенных пунктах указанной провинции. Кроме того, отдельное место заняла тема возвращения беженцев, которым ранее пришлось покинуть собственные дома и уходить в районы, расположенные у иорданской границы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|