|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Нидерланды выдворили двух представителей посольства Ирана
6.7.2018 22:46
Фото: record.com.mx
Двое сотрудников иранского посольства в Гааге выдворены за пределы Нидерландов, передает агентство Reuters. Со ссылкой на представителей службы общей разведки и безопасности королевства отмечается, что никаких комментариев о причинах случившегося пока не будет.
Сотрудников иранского посольства выдворили из Нидерландов, сообщает агентство Reuters, цитируя источники в службы общей разведки и безопасности королевства.
В дипмиссии Ирана от комментариев по поводу случившегося пока воздерживаются, не опровергая и не подтверждая информацию.
В нидерландском ведомстве, рассказав о высылке "двух человек, аккредитованных при иранском посольстве", подчеркнули, что пока не могут обнародовать никаких сведений о случившемся.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|