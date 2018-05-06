|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Киеве создали план борьбы за возвращение Крымского полуострова
17:59
Фото: blogspot.com
Проект некого плана "неотложных мер по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму на 2018-2019 годы" создан так называемым представительством украинского президента в АРК.
Как сообщают украинские СМИ, план предполагается утвердить в самое ближайшее время, сразу после чего он будет обнародован. Вероятно, это произойдет уже в июне, отметил постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
По словам Бабина, документ предусматривает "вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов" на территории полуострова и около его берегов. Постпред при этом выразил уверенность в том, что вслед за утверждением данного проекта и определения алгоритмов его реализации, начнется деятельность по созданию "реинтеграции Крыма после освобождения".
Бабин также прокомментировал идею, с которой ранее выступил экс-депутат Рады Рефат Чубаров, предложивший "отобрать у России Крымский мост". По мнению постпреда, такого рода инициативы могут обрести актуальность только после того, как будут осуществлены планы по "освобождению" Крыма. Пока же киевские власти, находятся "к сожалению, немного в других условиях", — констатировал он.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|