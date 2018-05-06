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Китаянку, усыновившую более 100 детей, заподозрили в многочисленных преступлениях
13:07
Фото: fresher.ru
Жительницу китайского города Уань, которая ранее усыновила 118 детей, арестовали по подозрению в совершении уголовных преступлений, передает РИА Новости.
Ли Лицзюань, основавшая частный приют "Деревня любви", стала широко известной не только в стране, но и за ее пределами.
Женщина, называвшая себя миллионером, первых детей усыновила еще в 1996 году. Спустя несколько лет она основала частный приют. В общей сложности Ли Лицзюань успела усыновить 118 сирот, и китайские СМИ активно о ней рассказывали.
По версии следствия, когда хозяйка приюта стала пользоваться известностью, она начала использовать переданные ей благотворителями средства в целях личного обогащения. Отмечается, что достаточно солидные суммы передавались ей и из местного бюджета.
Кроме того, усыновительницу подозревают в совершении таких преступлений как шантаж, нарушение общественного порядка, попытки запугивания должностных лиц и даже организация похищения.
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