|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин принес присягу народу РФ как президент
12:36
Фото: 4esnok.by
Владимир Путин стал главой российского государства в четвертый раз, передает агентство "Интерфакс".
В ходе церемонии инаугурации, проходящей в эти минуты в Большом Кремлевском дворце, президент РФ заявил, что остро осознает ответственность перед страной и народом.
Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ после принесения присяги во время торжественной церемонии инаугурации. Избранный глава Российской Федерации назначен на этот пост сроком до 7 мая 2024 года.
Как гласит текст присяги, президент клянется при осуществлении своих полномочий "уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства", а также верно служить народу своей страны.
Слова присяги Владимир Путин произносил, положив правую руку на экземпляр официального текста Конституции РФ, который был специально изготовлен для этого дня. Вместе со штандартом и знаком президента он входит в число символов президентской власти в нашем государстве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|