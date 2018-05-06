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Вашингтон запретил Киеву применять подаренные Javelin в Донбассе
6.5.2018 21:33
Фото: vectornews.eu
Соединенные Штаты запретили Украине применять переданные ими противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Георгий Тука. Интервью с представителем ведомства вышло в эфире телеканала "Прямой".
Как заявил Георгий Тука, украинская сторона не использует ракетные противотанковые комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе из-за ограничения, которое установили американцы. По словам украинского чиновника, США, передавая вооружение, поставили соответствующее условие.
Выступив в эфире канала "Прямой", замминистра выразил уверенность в отмене этих ограничений. Тука отметил, что Вашингтон вполне может разрешить "использовать всего лишь два или три этих комплекса" в случае острой необходимости.
Напомним, в конце минувшего апреля в американском Госдепе подтвердили сведения об отправке Киеву тридцати семи установок Javelin. Речь шла о также о более чем двухстах ракетах к ним. Совокупная стоимость переданного вооружения составила 210 миллионов долларов.
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