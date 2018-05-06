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Михалков предложил зрителям самим понять, почему канал «Россия 24» снял с эфира выпуск его программы
6.5.2018 12:31
Фото: ageofcomp.info
Режиссер Никита Михалков обратился к зрителям с предложением самим найти причины невыхода его передачи на канале "Россия 24".
По словам кинематографиста, "проследить причинно-следственные связи" вполне можно самостоятельно, стоит лишь обратить внимание на название выпуска.
Как передают российские СМИ, режиссер Никита Михалков предложил зрителям самим попробовать понять, почему выпуск передачи "БесогонТВ" под названием "Синдром Гарри Поттера" был снят с повторного эфира на телеканале "Россия 24".
В пресс-службе режиссера отметили, что кинематографист полагает, что "у каждого может быть собственное мнение". Цитируя слова Михалкова, указывается, что человеку пытливому, обратившему еще раз внимание на то, как называется выпуск, возможно, удастся самому "проследить причинно-следственные связи".
Напомним, ранее на портале программы появилось сообщение о том, что отменен запланированный на субботу и воскресенье показ выпуска авторской передачи Никиты Михалкова. Никаких комментариев о причинах этого решения канала не приводилось. На сайте лишь отмечалось, в очередном выпуске Михалков делился рассуждениями "о трудностях коммуникаций в современном мире".
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