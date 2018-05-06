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Порошенко с городостью рассказал о «дерзких действиях» украинских военных
6.5.2018 10:32
Фото: vk.me
Петр Порошенко похвалил украинских военных за "дерзкие действия" на учениях Combined Resolve, проходящих на территории ФРГ.
Глава государства при этом назвал украинскую армию одной из самых боеспособных на планете.
Лидер украинского государства Петр Порошенко похвалил своих военных за дерзость, комментируя масштабные международные учения, которые проходят в Германии. Выразив гордость за украинских военнослужащих, он заявил о том, что армия его страны вновь смогла доказать, что является одной из наиболее боеспособных на планете.
При этом украинский президент сообщил,что организаторам учений Combined Resolve X даже "пришлось менять сценарий" - настолько дерзко, профессионально и удивительно эффективно действовали на маневрах украинские силовики.
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