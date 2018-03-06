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Глава МИД Украины назвал просьбу Собчак «политической шизофренией»
17:56
Фото: rostovdrive.ru
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал заявление Ксении Собчак с намерении попросить официального разрешения на визит в Крым.
Как сообщает РИА Новости, Климкин расценил слова ведущей как "политическую шизофрению".
По словам министра, соблюдение украинских законов при въезде "в оккупированный Крым", представляется ему позитивным моментом. Однако визит, целью которого будет являться "нелегитимная кампания в нелегитимных выборах", можно считать "политической шизофренией", - подчеркнул Павел Климкин.
Напомним, ранее украинские дипломаты заявили о том, что не пока получали каких-либо писем или обращений от кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак.
Как уже сообщалось, в прошлом Ксения Собчак назвала присоединение Крыма к России незаконным с позиций международного права. Отмечая, что это регион является украинским, ведущая говорила о том, что на полуострове надо вновь провести референдум. Ведущая также заявляла, что не намерена заниматься агитацией в Крыму.
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