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Украинские дипломаты не получали письма Собчак с просьбой разрешить приезд в Крым
13:06
Фото: amic.ru
Украинские дипломаты заявили о том, что не получали письмо от кандидата на пост президента Ксении Собчак, передает РИА Новости.
Ранее ведущая рассказала о том, что обратилась в посольство этой страны в Москве, чтобы получить разрешение на визит в Крым.
По данным агентства УНИАН со ссылкой на высокопоставленного представителя дипломатической миссии, "никаких писем или обращений от Собчак" в посольстве пока не получали.
Напомним, накануне телеведущая сообщила о том, что намеревается посетить Крым, если ей разрешат украинские власти. В случае, если иностранные дипломаты удовлетворят ее просьбу, она отправится на полуостров, причем только через Украину. При этом Собчак отметила, что уже направила в дипмиссию соответствующее письмо.
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