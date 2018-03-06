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Захарова: Москва поддерживает действия Дамаска в Восточной Гуте
14:40
Фото: poliksal.ru
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о том, что масштабная операция, которую Дамаск проводит в Восточной Гуте, не противоречит резолюции СБ ООН по Сирии. Захарова при этом напомнила, что сирийские войска действуют против экстремистов в ответ на ежедневные обстрелы, которым подвергаются центральные районы и пригороды Дамаска.
В Москве не считают, что крупномасштабная операция Дамаска в Восточной Гуте противоречит последней резолюции СБ ООН по Сирии, заявила сегодня официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. По ее словам, центральные районы сирийской столицы каждый день подвергаются обстрелам со стороны боевиков.
Захарова также указала на то, что в недавно принятой резолюции 2401 Совета Безопасности ООН "четко подтверждается, что прекращение боевых действий не распространяется на военные операции", направленные против террористических группировок.
Напомним, накануне в Дамаске обстрелу со стороны боевиков подвергся жилой квартал. В результате инцидента ранения получили двое мирных жителей, один из которых - ребенок. Позже появились сведения о гибели по меньшей мере трех мирных жителей при ракетном обстреле селения Джарман, которое находится в пригороде Дамаска. Восемь человек были ранены, заявили представители правоохранительных органов сирийской столицы. По предварительным данным, огонь по пригороду Дамаска был открыт членами "Джебхат ан-Нусры" (деятельность этой группировки в РФ признана террористической и официально запрещена).
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