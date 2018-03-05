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Христианский квартал и пригород Дамаска обстреляли боевики, есть жертвы
15:58
Фото: rufox.ru
В Дамаске обстрелу со стороны боевиков подвергся жилой квартал. В результате инцидента ранения получили двое мирных жителей, один из которых - ребенок, передает агентство Sana. Со ссылкой на источник в управлении полиции сирийской столицы уточняется, что боевики обстреляли квартал Баб-Тума, населенный преимущественно христианами.
Позже появились сведения о гибели по меньшей мере трех мирных жителей при ракетном обстреле селения Джарман, которое находится в пригороде Дамаска. Восемь человек были ранены, заявили представители правоохранительных органов сирийской столицы.
По предварительным данным, огонь по пригороду Дамаска был открыт членами "Джебхат ан-Нусры" (деятельность этой группировки в РФ признана террористической и официально запрещена).
Напомним, месяц назад в результате очередного обстрела Дамаска было серьезно повреждено здание, в котором находится российское торговое представительство. По словам дипломатов, боевики использовали 120-миллиметровые мины.
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