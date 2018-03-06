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В Госдепе прокомментировали заявления Насти Рыбки о компромате
08:32
Фото: profi-forex.org
Информация Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которая была ранее задержана в королевстве, может быть передана таиландской стороной в Соединенные Штаты, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт. По словам дипломата, заявления Рыбки о выборах в США представляют собой "очень странную историю".
Помогать женщине, которая сейчас остается в таиландской тюрьме, американские власти не собираются, ведь жительница Белоруссии не является гражданкой Соединенных Штатов, подчеркнула Хизер Науэрт.
Представительница Госдепа, прокомментировав задержание Вашукевич и ее друзей в Таиланде, также отметила, что информация, якобы имеющаяся у девушки, может быть передана американской стороне.
Напомним, ранее задержанная таиландскими властями Анастасия Вашукевич заявила о том, что располагает некими свидетельствами "вмешательства" российской стороны в выборы главы США. Пообщаться с Настей Рыбкой, подозреваемой в проведении так называемых секс-тренингов, удалось корреспондентам The New York Times. Общая продолжительность этих записей, которые якобы могут свидетельствовать о российском "влиянии" на президентские выборы в США, составляет более полутора десятков часов, отмечает газета.
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