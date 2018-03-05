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NYT: Настя Рыбка предложила многочасовой компромат в обмен на убежище в США
5.3.2018 23:18
Фото: ua.today
Задержанная таиландскими властями Анастасия Вашукевич, ставшая в последнее время более известной под псевдонимом Настя Рыбка, утверждает, что располагает некими свидетельствами "вмешательства" российской стороны в выборы главы США.
Пообщаться с Настей Рыбкой, подозреваемой в проведении так называемых секс-тренингов, удалось корреспондентам The New York Times. В результате газета, опубликовав интервью, пишет о том, что Вашукевич имеет солидный запас компромата. Общая продолжительность этих записей, которые якобы могут свидетельствовать о российском "влиянии" на президентские выборы в США, составляет более полутора десятков часов.
Рыбка выразила готовность предоставить все материалы американской стороне в обмен на предоставление ей политического убежища в США. Как подчеркивает Вашукевич, ехать в Россию ей страшно, ведь там ей могут грозить некие "странные вещи".
Напомним, не так давно Вашукевич уже заявляла о наличии у нее неких материалов, которые доказывают наличие связей с Россией американского лидера Дональда Трампа и Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб нынешнего президента.
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