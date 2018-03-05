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В Шри-Ланке из-за столкновений буддистов с мусульманами объявлен режим ЧП
13:16
Фото: news.am
В Шри-Ланки сегодня объявлено о введении в действие режима чрезвычайного положения, передает ТАСС.
Власти страны приняли это решение на десятидневный срок из-за столкновений между буддистами и мусульманами, продолжающиеся на территории Центральной провинции.
По словам официального представителя правительства, главы Минспорта Даясири Джаясекары, ситуация в районе Канди обсуждалась в рамках специального заседания кабмина. В результате было принято решение объявить режим ЧП по всей стране на десятидневный срок.
Руководство страны рассчитывает, что меры смогут остановить распространение межобщинных беспорядков в другие регионы. Кроме того, власти Шри-Ланки намерены жестко действовать в отношении тех, кто призывают к насилию посредством социальных сетей, в частности, через Facebook.
Накануне, 5 марта, власти страны направили в округ Канди воинские части и дополнительные сил полиции. Межобщинные столкновения начали происходить в регионе после поджога принадлежащего мусульманину магазина.
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