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Скончался 32-летний музыкант Veronica Falls Патрик Дойл
15:24
Фото: londontheinside.com
Скончался участник британского коллектива Veronica Falls Патрик Дойл, передает Pitchfork.
Автору композиции Boys Forever было лишь тридцать два года.
Сведений о том, что могло стать причиной внезапной смерти музыканта, пока не поступало.
В связи с печальным известием уже начали выражать свои соболезнования. Как отметил Алекс Капранос из Franz Ferdinand, Патрик Дойл был его другом, а также умным и веселым. По словам Капраноса, покойный являлся отличным музыкантом.
Британская группа Veronica Falls была создана в 2008 году. Коллектив включал вокалистку, игравшую на гитаре, Роксану Клиффорд и ударника Патрика Дойла, а также экс-участника коллектива Your Twenties гитариста Джеймса Хора и Марион Эрбен, игравшую на бас-гитаре.
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