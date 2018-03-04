ИнтерНовости - новости в стране и мире
Опубликованы первые кадры продолжения «Простоквашино»
Опубликованы первые кадры продолжения «Простоквашино»
Представители Гребенщикова опровергли сведения о том, что артист в реанимации
Представители Гребенщикова опровергли сведения о том, что артист в реанимации
ООН: в Восточной Гуте за две недели погибли сотни мирных жителей
ООН: в Восточной Гуте за две недели погибли сотни мирных жителей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Скончался 32-летний музыкант Veronica Falls Патрик ДойлСкончался 32-летний музыкант Veronica Falls Патрик Дойл
МИД: Вашингтон пытается повлиять на президентские выборы в РФМИД: Вашингтон пытается повлиять на президентские выборы в РФ
Чешская сборная по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира в ТюмениЧешская сборная по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира в Тюмени
ООН: в Восточной Гуте за две недели погибли сотни мирных жителейООН: в Восточной Гуте за две недели погибли сотни мирных жителей
Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак за действия стажераПредседатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак за действия стажера

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Любовь и долг родителейЛюбовь и долг родителей
Зачем человеку пенсия...(7)Зачем человеку пенсия...(7)
История Леры. Девятая: зачем нужны деньги?История Леры. Девятая: зачем нужны деньги?
Как правильно подобрать размер одежды в интернет-магазине? Выбираем в oodjiКак правильно подобрать размер одежды в интернет-магазине? Выбираем в oodji
Помогите DeadLine.ru придумать слоган и выиграйте смартфон iPhone X!Помогите DeadLine.ru придумать слоган и выиграйте смартфон iPhone X!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Скончался 32-летний музыкант Veronica Falls Патрик Дойл


15:24
Скончался 32-летний музыкант Veronica Falls Патрик ДойлФото: londontheinside.com

Скончался участник британского коллектива Veronica Falls Патрик Дойл, передает Pitchfork.

Автору композиции Boys Forever было лишь тридцать два года.

Сведений о том, что могло стать причиной внезапной смерти музыканта, пока не поступало.

В связи с печальным известием уже начали выражать свои соболезнования. Как отметил Алекс Капранос из Franz Ferdinand, Патрик Дойл был его другом, а также умным и веселым. По словам Капраноса, покойный являлся отличным музыкантом.

Британская группа Veronica Falls была создана в 2008 году. Коллектив включал вокалистку, игравшую на гитаре, Роксану Клиффорд и ударника Патрика Дойла, а также экс-участника коллектива Your Twenties гитариста Джеймса Хора и Марион Эрбен, игравшую на бас-гитаре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Восточной Гуте боевики атаковали медпунктВ Восточной Гуте боевики атаковали медпункт
В США арестовали актрису Хизер Локлир В США арестовали актрису Хизер Локлир
В Московском зоопарке вышли из спячки еноты В Московском зоопарке вышли из спячки еноты
Завершена спецоперация в Казани, где в перестрелке погиб омоновецЗавершена спецоперация в Казани, где в перестрелке погиб омоновец
Представители Гребенщикова опровергли сведения о том, что артист в реанимацииПредставители Гребенщикова опровергли сведения о том, что артист в реанимации

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 348


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru