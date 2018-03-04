Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Чешская сборная по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира в Тюмени

13:24

Фото: mara.rgantd.ru



Чешские биатлонисты отозвали свою заявку на участие в этапе Кубка мира, который будет проходить в Тюмени.



Как передает ТАСС, соревнования, начало которых запланировано уже на 22 марта, станут заключительным турниром сезона.



Как рассказал представители регионального "Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", чехи не подтвердили свою заявку на участие в этапе Кубка мира. Вместе с тем, известно, что спортсмены намерены отправиться на Кубок IBU в Увате.



В общей сложности заявки на участие в этом турнире на текущий момент успели оформить двадцать восемь сборных. В их числе - австрийцы, белорусы, итальянцы, китайцы, поляки, россияне, финны, японцы и спортсмены ряда других стран.



Пропустив эти соревнования, чехи могут потерять свои позиции в зачете Кубка наций. Это может повлечь за собой уменьшение квоты на этапы Кубка мира, которые будут проводиться в будущем сезоне. Биатлонистка Вероника Виткова, показывавшая в своей сборной наилучшие результаты, сейчас находится на шестой строке в общем зачете Кубка мира, а женская команда - на восьмом месте в зачете Кубка наций, как и мужской состав сборной.



Автор: Злата Богатова

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