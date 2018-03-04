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В ХМАО детская ссора закончилась поножовщиной
4.3.2018 16:51
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого семиклассница получила ножевое ранение, передает ТАСС.
Девочку госпитализировали, по факту случившегося сейчас проводится проверка.
По данным регионального полицейского главка, сигнал в правоохранительные органы поступил из Советской районной больницы, куда была доставлена пострадавшая школьница. Врачи диагностировали у ученицы седьмого класса школы №4 проникающее ножевое ранение в область брюшной полости. К счастью, внутренние органы повреждены не были.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что девочка повздорила с одиннадцатилетним мальчиком. Разозлившийся ребенок, схватив кухонный нож, ударил им школьницу.
По словам представителей ведомства, угрозы жизни сейчас пострадавшей. Причины случившегося устанавливаются.
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