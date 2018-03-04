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В Подмосковье погиб подросток, употреблявший спиртное в компании сверстников в лесу


4.3.2018 16:17
В Подмосковье погиб подросток, употреблявший спиртное в компании сверстников в лесу Фото: vk.me

В Подмосковье найдено тело пятнадцатилетнего подростка, который, по предварительной информации, скончался в лесу в результате переохлаждения.

Как передает агентство "Интерфаксу" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, юноша погиб после употребления алкоголя.

С места ЧП была экстренно доставлена в больницу девушка. Врачи, диагностировав у нее общее переохлаждение, поместили ее в реанимационное отделение.

Трагический инцидент произошел на территории Мытищинского района, неподалеку от населенного пункта Нагорная. Найденная около леса нетрезвая шестнадцатилетняя девушка рассказала о том, что в проводила время в лесу в компании друзей.

Как установили полицейские, один из участников подростковой компании замерз на поляне, где находилась компания. Рядом с его телом было найдено свыше десяти бутылок из-под спиртного. Полиция приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося, отмечает агентство.

Автор: Злата Богатова

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