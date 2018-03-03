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Желание Трампа править пожизненно подвергли резкой критике
09:29
Фото: cloudinary.com
В американском конгрессе подвергли критике Дональда Трампа, высказавшегося об инициативе китайского руководства о снятии временных ограничений для главы государства.
По словам лидера США, он считает такое решение "потрясающим".
Член палаты представителей Ро Ханна отметил, что такого рода высказывания являются "самой антиамериканской вещью", которую можно было ожидать от президента Соединенных Штатов. По словам конгрессмена, Джордж Вашингтон от такого "в гробу бы перевернулся".
Ранее телевизионный канал CNN рассказал о том, как Трамп вопринял идею о пожизненном правлении. Заявление было сделано в ходе проводившейся во Флориде закрытой кампании по сбору средств. во Флориде назвал "потрясающей". По словам Трампа, китайский лидер Си Цзиньпин, который будет в течение жизни оставаться председателем, просто потрясающий. Стоит "попробовать это когда-нибудь" и в США, заявил американский лидер.
Напомним, не так давно ЦК КПК обнародовал ряд предложенных поправок. Главной из них является снятие временных ограничений для председателя КНР, который сейчас, в соответствии с конституцией, имеет право занимать пост лишь в течение двух пятилетних сроков подряд.
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