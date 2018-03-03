Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пушков отреагировал на призыв Волкера к расформированию ДНР и ЛНР

08:28

Фото: fedpress.ru



Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер призывает расформировать ДНР и ЛНР, но без их согласия в Донбасс миротворцев ввести не удастся, заявил российский сенатор Алексей Пушков.



По словам Алексея Пушкова, Курт Волкер, призвал к ликвидации ДНР и ЛНР, вероятно, забыв о том, что они являются частью Минских соглашений. Без согласия их руководства в Донбасс невозможно будет ввести миротворческий контингент, поэтому "перспектива миссии Волкера стремится к нулю". Об этом Пушков написал в своем Twitter.



Ранее американский спецпредставитель заявил о том, что необходимо расформировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. По его мнению, это должно произойти в целях выполнения минских соглашений, и поможет этому ввод в Донбасс миротворцев.



Вместе с тем, представитель американского Госдепартамента был вынужден признать, что уровень доверия к киевскому руководству среди жителей самопровозглашенных республик сейчас является крайне низким. Украинским властям надо приложить максимум усилий в целях восстановления отношения с населением этого конфликтного региона.



Напомним, еще прошлой осенью РФ и США обсуждали возможное размещение миротворцев ООН на Украине. В частности, об этом шла речь в Белграде, где Курт Волкер встречался с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Американская сторона тогда передала предложения к российскому проекту резолюции Совбеза ООН, три из которых представители РФ сочли приемлемыми.



Автор: Злата Богатова

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