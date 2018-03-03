|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пушков отреагировал на призыв Волкера к расформированию ДНР и ЛНР
08:28
Фото: fedpress.ru
Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер призывает расформировать ДНР и ЛНР, но без их согласия в Донбасс миротворцев ввести не удастся, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам Алексея Пушкова, Курт Волкер, призвал к ликвидации ДНР и ЛНР, вероятно, забыв о том, что они являются частью Минских соглашений. Без согласия их руководства в Донбасс невозможно будет ввести миротворческий контингент, поэтому "перспектива миссии Волкера стремится к нулю". Об этом Пушков написал в своем Twitter.
Ранее американский спецпредставитель заявил о том, что необходимо расформировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. По его мнению, это должно произойти в целях выполнения минских соглашений, и поможет этому ввод в Донбасс миротворцев.
Вместе с тем, представитель американского Госдепартамента был вынужден признать, что уровень доверия к киевскому руководству среди жителей самопровозглашенных республик сейчас является крайне низким. Украинским властям надо приложить максимум усилий в целях восстановления отношения с населением этого конфликтного региона.
Напомним, еще прошлой осенью РФ и США обсуждали возможное размещение миротворцев ООН на Украине. В частности, об этом шла речь в Белграде, где Курт Волкер встречался с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Американская сторона тогда передала предложения к российскому проекту резолюции Совбеза ООН, три из которых представители РФ сочли приемлемыми.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|