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Трамп решил продлить действие санкций против РФ на год
01:15
Фото: cloudinary.com
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение о продлении срока действия ограничений, введенных ранее в отношении России, передает РИА Новости.
Санкции пролонгированы еще на год.
Как указывается в сообщении пресс-службы Белого дома, ситуация вокруг Украины на сегодняшний день "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу" нацбезопасности и международной политике Соединенных Штатов. С учетом сложившейся обстановки, главой государства было принято решение о продлении срока действия президентского указа от 2014 года.
Напомним, антироссийские санкции были введены странами Запада в 2014 году. Впоследствии ограничительные меры неоднократно расширялись, а срок их действия увеличивался. Как отмечают европейские политики, вопрос об отмене антироссийских санкций тесно связан с эффективностью осуществления Минских соглашений.
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