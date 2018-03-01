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В Москве открывается выставка, посвященная сокровищам сирийской Пальмиры
00:33
Фото: bp.blogspot.com
В Москве сегодня начинает работу выставка "Сокровища Пальмиры", передает ТАСС. Экспозицию, посвященную истории архитектуры и современному состоянию комплекса в Пальмире представляет Государственный музей архитектуры им. Щусева.
В число экспонатов вошли гравюры XVIII и XIX веков из фондов Музея архитектуры и Эрмитажа, а также фотоматериалы, созданные во время археологических раскопок XIX века, которые сейчас хранятся в Институте истории материальной культуры РАН.
В музее рассказали, что посетителям представится редкая возможность представить образ Пальмиры до ХХ века. Воссоздать архитектурный облик поможет и 3D-реконструкция таможенного Тарифа. Кроме того, трагическим событиям начала XXI века, когда было уничтожено немало ценнейших памятников архитектуры, будет посвящен особый раздел.
По словам директора музея Елизаветы Лихачевой, в рамках выставки будут показаны фотоснимки, которые сделали в Пальмире специалисты российского оборонного ведомства и петербургского Института истории РФ. Материалы зафиксировали утраты и современное состояние комплекса, варварски разрушенного вандалами из "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки признана террористической и официально запрещена в РФ).
Напомним, осенью 2015 года стало известно об уничтожении в сирийской Пальмире боевиками ИГ Триумфальной арки, которая была создана около 2-х тысячелетий назад. До этого экстремисты уничтожили два храма - Бэла и Баал-Шамина, а также ряд уникальных древних гробниц.
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