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Путин поделился мнением о распаде СССР
00:19
Фото: azerbaycan24.com
Глава российского государства признался, что ему бы хотелось предотвратить распад Советского Союза, в случае, если бы это могло зависеть от его действий, передает ТАСС.
Вместе с тем, Владимир Путин заявил, что не променял бы наше время на какой-либо другой период истории.
Как заявил Владимир Путин, если бы он мог влиять на события того времени и имел возможность изменять что-либо в истории государства, ему бы не хотелось допустить распад СССР. При этом российский лидер отметил, что не променял бы сегодняшний день на какой-то другой исторический период, помня о том, что его предки в свое время были крепостными.
Владимир Путин поделился своим мнением по этим и другим темам в ходе ответов на блиц-вопросы, задававшихся президенту в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость". Некоторые короткие вопросы оказались не совсем серьезными, а иногда и ироничными. Встречались и вопросы гипотетического характера, а также касающиеся истории.
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