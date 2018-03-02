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Путин поделился мнением о распаде СССР


00:19
Путин поделился мнением о распаде СССРФото: azerbaycan24.com

Глава российского государства признался, что ему бы хотелось предотвратить распад Советского Союза, в случае, если бы это могло зависеть от его действий, передает ТАСС.

Вместе с тем, Владимир Путин заявил, что не променял бы наше время на какой-либо другой период истории.

Как заявил Владимир Путин, если бы он мог влиять на события того времени и имел возможность изменять что-либо в истории государства, ему бы не хотелось допустить распад СССР. При этом российский лидер отметил, что не променял бы сегодняшний день на какой-то другой исторический период, помня о том, что его предки в свое время были крепостными.

Владимир Путин поделился своим мнением по этим и другим темам в ходе ответов на блиц-вопросы, задававшихся президенту в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость". Некоторые короткие вопросы оказались не совсем серьезными, а иногда и ироничными. Встречались и вопросы гипотетического характера, а также касающиеся истории.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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