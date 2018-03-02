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В ООН рассказали, сколько людей покинули Восточную Гуту по гуманитарным коридорам, открытым РФ
2.3.2018 14:31
Фото: mosmonitor.ru
Пригород Дамаска Восточная Гута смогли покинуть по гуманитарным коридорам, открытым по инициативе России, два человека, заявил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. При этом он подчеркнул, что операция проводится без участия этой всемирной организации.
ООН не задействована в операции по эвакуации людей из Восточной Гуты, заявил Стефан Дюжаррик. По его словам, по гумкоридору, который был создан в соответствии с предложением РФ о пятичасовой паузе, район боевых действий смогли покинуть к настоящему времени два человека.
Дюжаррик также указал на то, что ООН выступает за полную имплементацию резолюции, которая была принята Совбезом 24 февраля. Согласно этому документу, на территории Сирии необходимо установить тридцатидневное перемирие. Гуманитарная пауза нужна для оказания помощи местному населению.
Напомним, ранее в ООН заявили о том, что стороны вооруженного конфликта проигнорировали резолюцию Совета Безопасности, и гуманитарные грузы в Восточную Гуту доставить невозможно.
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