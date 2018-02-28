|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Косачев: послание Путина могут пытаться дискредитировать, как было с Мюнхенской речью
15:23
Фото: newsgra.com
Послание российского президента могут попытаться дискредитировать, как Мюнхенскую речь, считает Косачев. Глава комитета Совфеда отметил, что выступление Путина представляет собой заявление "ответственного мирового лидера", прекрасно осознающего все угрозы, которые могут быть связаны с формированием однополярной модели. По словам Косачева, Путин "находит ответы на эти угрозы".
Как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, прокомментировав оглашенное сегодня Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию, выступление могут пытаться дискредитировать. В прошлом подобное случилось с Мюнхенской речью главы РФ,
Косачев подчеркнул, что в своем послании Путин "прекрасно осознает все угрозы, связанные с формированием однополярной модели", находя ответы, и "ни в коем случае не агрессивные".
Глава комитета назвал выступление президента абсолютно конструктивным. Послание "в своей внешней, военной части" нацелено исключительно на восстановление многополярности современного мира и обеспечение коллективных подходов в решении насущных проблем, коллективный поиск ответов на глобальные угрозы, сказал журналистам сенатор.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|