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В Приамурье три человека погибли в результате пожара в частном доме


28.2.2018 23:31
В Приамурье три человека погибли в результате пожара в частном домеФото: stavropolye.tv

В Приамурье три человека погибли во время пожара в частном доме, передает агентство "Интерфакс".

Трагический инцидент случился на территории населенного пункта Сковородино. Спастись успела лишь хозяйка дома.

Со ссылкой на представителей регионального управления МЧС России отмечается, что когда огнеборцы прибыли к месту ЧП, дом уже горел открытым пламенем. Пожарным потребовалось чуть более двадцати минут, чтобы ликвидировать открытое горение.

Как оказалось, жилой дом в результате пожара был поврежден практически по всей площади. В момент возгорания внутри находились четыре человека - проживавшая там супружеская пара и их гости, мужчина, возраст которого устанавливается, и женщина 1967 года рождения.

Покинуть загоревшийся дом успела лишь хозяйка 1976 года рождения. Тела ее супруга 1972 года рождения и двух гостей были найдены пожарными в ходе осмотра дома после тушения огня.

Согласно предварительным выводам специалистов, причиной возгорания мог стать работавший обогреватель.

Автор: Злата Богатова

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