|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Приамурье три человека погибли в результате пожара в частном доме
28.2.2018 23:31
Фото: stavropolye.tv
В Приамурье три человека погибли во время пожара в частном доме, передает агентство "Интерфакс".
Трагический инцидент случился на территории населенного пункта Сковородино. Спастись успела лишь хозяйка дома.
Со ссылкой на представителей регионального управления МЧС России отмечается, что когда огнеборцы прибыли к месту ЧП, дом уже горел открытым пламенем. Пожарным потребовалось чуть более двадцати минут, чтобы ликвидировать открытое горение.
Как оказалось, жилой дом в результате пожара был поврежден практически по всей площади. В момент возгорания внутри находились четыре человека - проживавшая там супружеская пара и их гости, мужчина, возраст которого устанавливается, и женщина 1967 года рождения.
Покинуть загоревшийся дом успела лишь хозяйка 1976 года рождения. Тела ее супруга 1972 года рождения и двух гостей были найдены пожарными в ходе осмотра дома после тушения огня.
Согласно предварительным выводам специалистов, причиной возгорания мог стать работавший обогреватель.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|