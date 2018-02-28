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Порошенко заявил, что готов принять корабли только вместе с Крымом
28.2.2018 23:13
Фото: vk.me
Киев примет украинские корабли из Крыма лишь вместе с полуостровом, заявил Петр Порошенко.
По словам украинского президента, не имеет никакого значения, в каком состоянии находятся корабли.
Как передает ТАСС, Петр Порошенко выразил готовность принять украинские корабли, остающиеся в Крыму, но лишь вместе с самим полуостровом. При этом совершенно неважно, "какой там ремонт", - подчеркнул украинский лидер.
Напомним, в середине минувшего января российский лидер Владимир Путин заявил о том, что Киеву может быть возвращена военная техника, остающаяся сейчас в Крыму. Как отметил президент, состояние десятков кораблей и десятков боевых самолетов к настоящему времени стало плачевным. На Украине отреагировали на это предложение с опаской.
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