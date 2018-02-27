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В Минобороны сообщили о гуманитарной катастрофе в Ракке
15:25
Фото: nj7.ru
В российском Минобороны рассказали о гуманитарной катастрофе в Ракке.
Как заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, район практически превратился в "черную дыру".
Ранее были сделаны громкие заявления об освобождении сирийского города Ракка, однако в настоящее время местные жители находятся в условиях гуманитарной катастрофы, передает Первый канал со ссылкой на заявление Игоря Конашенкова.
По словам представителя отечественного Минобороны, на сегодняшний день обстановку в Ракке можно назвать "черной дырой". При этом сложившаяся ситуация "абсолютно непрозрачна" ни для сирийских властей, ни для наблюдателей из международных организаций, подчеркнул генерал-майор.
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