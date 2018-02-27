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Крымские власти готовят десятки исков к Украине‍


13:45
Крымские власти готовят десятки исков к Украине‍Фото: knews.kg

Руководство Крымского полуострова намеревается подать в украинские суды несколько десятков исков, передает РИА Новости.

По словам Александра Молохова, возглавляющего в правительстве региона экспертный совет по международно-правовым вопросам, в планах властей потребовать возмещения убытки из-за энергетической блокады.

Осенью 2015 года украинские радикалы совершили диверсию, подорвав четыре ЛЭП. В результате территория полуострова тогда оказалась практически полностью обесточенной. Исправить ситуацию помог энергомост, запущенный с Кубани. Последняя его нить начала действовать весной 2016 года, спустя полгода после ЧП.

По словам Александра Молохова, сейчас активно идет работа по подготовке множества исковых заявлений, которые направят в судебные органы соседнего государства. По вине украинских радикалов на полуострове пострадало много людей и предприятий, в том числе молокозавод в Алуште. Из-за отсутствия электроснабжения у предприятия испортилась продукция, завод понес убытки, отметил представитель местных властей. Как подчеркнул Молохов, в Крыму готовится "масштабное юридическое наступление".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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