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Уникальный финский могильник найден во Владимирской области
27.2.2018 22:54
Фото: innov.ru
Ученые смогли датировать финский могильник, найденный ранее под Владимиром. По мнению специалистов, захоронение было создано около двух тысячелетий назад, передает РИА Новости.
Находка представляет огромный исследовательский интерес, подчеркивают археологи.
Открытие удалось сделать исследователям из Института археологии РАН, которые проводили раскопки в городе Гороховец. Погребения подобного рода для территории Северо-Восточной Руси являются очень редко встречающимися. Теперь у ученых появится возможность тщательно изучить особенности быта и культуры финских племен, предшествовавших славянам в Волго-Окском регионе.
По данным пресс-службы института, могильник был датирован I веком н.э. Со ссылкой на главу Института археологии, академика Николая Макарова отмечается, что специалистам лишь недавно удалось завершить реставрацию находок из Гороховца, и работа была весьма непростой.
Напомним, минувшим летом в Лахденпохском районе Карелии обнаружили древнее захоронение в ладье, установленной килем вверх. Представляющая большой исследовательский интерес находка была сделана на могильнике "Калманиеми 1" (в переводе с финского - "Мыс смерти") членами Приладожской экспедиции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН.
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