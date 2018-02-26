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В Токио разгневанные монголы проводят массовые акции из-за карикатуры на Чингисхана
10:32
Фото: twitter.com
Японские книготорговцы спешно убирают с прилавков детскую мангу Yarisugi!!! Itazura-Kun, передают зарубежные СМИ.
Как оказалось, карикатура на Чингисхана вызвала крайне негативный отклик у монгольской диаспоры, представители которой уже провели ряд акций.
По данным портала Kotaku, массовые протесты вызвал выпуск манги, в котором появилось изображение Чингисхана с пенисом на лбу. Кроме того, имя великого хана Монгольской империи изменили на «"Членгисхан".
После того, как около токийского издательства Shogakukan собрались возмущенные представители монгольской диаспоры, последовали извинения за неудачную шутку. Как пояснили книноиздатели, именно эта картинка стала ранее победителем в конкурсе карикатур, который был объявлен среди читателей Yarisugi!!! Itazura-Kun.
На фоне продолжающегося скандала копии этого выпуска японские книготорговцы начали убирать с прилавков.
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