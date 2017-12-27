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Сенатор Джабаров прокомментировал обмен пленными на Украине


11:17
Сенатор Джабаров прокомментировал обмен пленными на УкраинеФото: vedomosti-ural.ru

Правильным шагом назвал состоявшийся накануне на Украине обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса российский сенатор Владимир Джабаров. По его словам, теперь необходимы и другие действия в этом направлении, передает радио Sputnik.

Лица, которым дали возможность возвратиться в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), будет оказана медицинская и социальная помощь, ранее рассказала Ольга Кобцева, возглавляющая рабочую группу по обмену военнопленных. По ее словам, всем нуждающимся выделят общежитие.

В минувшую среду, 27 декабря, в Донбассе был осуществлен обмен пленными, который стал наиболее масштабным за период с начала конфликта. Процедура проводилась в присутствии членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Украинская сторона согласилась передать самопровозглашенным республикам в общей сложности 233 человека, а на территорию, которая находится под контролем Киева, смогли вчера вернуться более семидесяти человек.

Прокомментировав завершившийся обмен, первый замглавы Комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров признал, что первоначально у него были сомнения в том, что в Киеве выполнят договоренности. Несмотря на то, что в данном случае не было осуществлено в полном объеме, что было запланировано ранее, сделан шаг в верном направлении.

Выразив надежду на то, что произведенный обмен будет способствовать выполнению и других пунктов Минских соглашений, Владимир Джабаров отметил, что ключ к урегулированию конфликта на Украине находится в Киеве.

Президент Украины в последнее время "теряет реальную власть", - сказал сенатор. Петр Порошенко "уже не пользуется безоговорочной поддержкой" иностранных партнеров, "от него устала" не только Ангела Меркель, но и другие европейцы, поэтому глава Украины сейчас готов имитировать выполнение Минских соглашений. Вместе с тем, не может не настораживать стягивание к зоне конфликта тяжелого вооружения, не говоря уже о решениях американских властей о передаче Киеву оружия, констатировал Джабаров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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