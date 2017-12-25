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В Пентагоне прокомментировали заявление командующего морпехами о якобы грядущей войне в Европе


25.12.2017 13:38
В Пентагоне прокомментировали заявление командующего морпехами о якобы грядущей войне в ЕвропеФото: mail.ru

В Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов попытались сгладить заявления своего командующего генерала Роберта Неллера, который ранее говорил о растущей угрозе войн на территории Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), передает ТАСС.

Как заявил официальный представитель Неллера подполковник Эрик Дент, в действительности речь шла лишь о Корейском полуострове, который может упоминаться в качестве "наиболее вероятной точкой конфликта". Вместе с тем, подобные предположения являются на сегодняшний день крайне маловероятными.

Комментарий был дан на просьбу уточнить, можно ли слова Неллера считать выражением официальной позиции американского Корпуса морской пехоты, которая заключается в неизбежности некого вооруженного столкновения между Соединенных Штатов и Российской Федерацией на территории Европы.

Вместе с тем, как заявил Дент в интервью The Washington Post, Неллер своими высказываниями пытался придать импульс американским военнослужащим, ведь "мысль о войне", отметил подполковник, может заставить воинов с большим рвением относиться к повышению боеготовности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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