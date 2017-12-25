Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пентагоне прокомментировали заявление командующего морпехами о якобы грядущей войне в Европе

25.12.2017 13:38

Фото: mail.ru



В Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов попытались сгладить заявления своего командующего генерала Роберта Неллера, который ранее говорил о растущей угрозе войн на территории Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), передает ТАСС.



Как заявил официальный представитель Неллера подполковник Эрик Дент, в действительности речь шла лишь о Корейском полуострове, который может упоминаться в качестве "наиболее вероятной точкой конфликта". Вместе с тем, подобные предположения являются на сегодняшний день крайне маловероятными.



Комментарий был дан на просьбу уточнить, можно ли слова Неллера считать выражением официальной позиции американского Корпуса морской пехоты, которая заключается в неизбежности некого вооруженного столкновения между Соединенных Штатов и Российской Федерацией на территории Европы.



Вместе с тем, как заявил Дент в интервью The Washington Post, Неллер своими высказываниями пытался придать импульс американским военнослужащим, ведь "мысль о войне", отметил подполковник, может заставить воинов с большим рвением относиться к повышению боеготовности.



Автор: Злата Богатова

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