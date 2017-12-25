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Бурятские медики обнаружили в желудке пациентки свыше 150 предметов из железа
25.12.2017 12:56
Фото: images-on-off.com
Гайки и достаточно длинные гвозди, болты и шурупы, дверные шпингалеты и 15-саниметровые отрезки арматуры, а также серебряную цепочку извлекли врачи республиканской клинической больницы (РКБ) им. Н.А. Семашко из желудка пациентки, передает ТАСС.
С какой целью 74-летняя женщина ранее проглотила свыше полутора сотен различных железных предметов, медики сообщить отказались, сославшись на необходимость хранить врачебную тайну.
Как рассказали в пресс-службе медучреждения, некоторые из железных предметов, оказавшихся в организме пациентки, начали окисляться.
Отмечается, что на сегодняшний день состояние женщины удовлетворительное. Угрозы для ее жизни и здоровья уже нет.
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