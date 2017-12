Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ринго Старр скоро будет посвящен в рыцари

25.12.2017 12:35

Участник The Beatles Ринго Старр в скором времени будет удостоен титула рыцаря, сообщают британские СМИ.



Со ссылкой на источники в близком окружении музыканта уточняется, что некоторое время назад барабанщик известнейшего коллектива получил соответствующее послание из Букингемского дворца.



По данным The Sun, музыканта удостоят рыцарского титула за значительные заслуги в сфере искусства, а также активную благотворительную деятельность. Об этом говорилось в официальном письме, которое пришло Старру примерно месяц назад, уточняет газета.



Напомним, еще около полувека назад - в 1965 году - всех членов коллектива The Beatles наградили рыцарским орденом, который был учрежден сто лет назад Георгом V, доводящимся Елизавете II дедом - орденом Британской империи. В 1997 году титул рыцаря получил Пол Маккартни.



Предполагается, что торжественная церемония по случаю награждения пройдет в первый день 2018 года, когда в Великобритании состоится ежегодное вручение госнаград - New Year's Honours.



По данным СМИ, уже через несколько дней в прессе официально объявят о награждении Старра и других лиц.



Автор: Злата Богатова

