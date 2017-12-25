|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ринго Старр скоро будет посвящен в рыцари
25.12.2017 12:35
Фото: westsib.ru
Участник The Beatles Ринго Старр в скором времени будет удостоен титула рыцаря, сообщают британские СМИ.
Со ссылкой на источники в близком окружении музыканта уточняется, что некоторое время назад барабанщик известнейшего коллектива получил соответствующее послание из Букингемского дворца.
По данным The Sun, музыканта удостоят рыцарского титула за значительные заслуги в сфере искусства, а также активную благотворительную деятельность. Об этом говорилось в официальном письме, которое пришло Старру примерно месяц назад, уточняет газета.
Напомним, еще около полувека назад - в 1965 году - всех членов коллектива The Beatles наградили рыцарским орденом, который был учрежден сто лет назад Георгом V, доводящимся Елизавете II дедом - орденом Британской империи. В 1997 году титул рыцаря получил Пол Маккартни.
Предполагается, что торжественная церемония по случаю награждения пройдет в первый день 2018 года, когда в Великобритании состоится ежегодное вручение госнаград - New Year's Honours.
По данным СМИ, уже через несколько дней в прессе официально объявят о награждении Старра и других лиц.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|