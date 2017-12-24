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Под Брянском украинский солдат пришел на погранпост просить статус беженца


11:51
Под Брянском украинский солдат пришел на погранпост просить статус беженцаФото: vk.me

В Брянской области к российским пограничникам вышел украинский военнослужащий, попросив о предоставлении ему статуса беженца, передает ТАСС.

Свои действия иностранный солдат объяснил неуставными взаимоотношениями, которые происходили в его военной части.

Как отметили в региональном погрануправлении, прокомментировав случившееся, решение о предоставлении украинскому военнослужащему статуса беженца будет приниматься соответствующими российскими структурами.

На сообщения об инциденте, широко распространившиеся в прессе, отреагировали в Генеральном штабе ВС Украины. Представители оборонного ведомства заявили, что информация о контрактнике ВСУ, который просил убежища на территории РФ, не соответствует действительности.

Как пояснил политический аналитик Владислав Гулевич, поделившийся своим мнением в эфире радио Sputnik, по итогам призывной кампании (согласно официальной статистике украинских военкоматов) в стране насчитывалось порядка 70% уклонистов. Треть из них была объявлена в розыск.

По словам Гулевича, нынешняя украинская армия продолжает отчасти комплектоваться из националистических элементов, что неизбежно ведет к ухудшению внутриармейского психологической обстановки, и неуставные отношения вполне могли быть фактором, под влиянием которого украинский солдат решил покинуть часть и обратиться к российским пограничникам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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