Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР: версия о взрыве на борту Ту-154, разбившегося год назад в районе Сочи, полностью исключена

11:11

Фото: vk.me



Версия о взрыве, который мог стать причиной крушения самолета Ту-154 российского Минобороны год назад, следствием не рассматривается, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, в военном ведомстве ранее пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за нарушения ориентации пилота в пространстве.



По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, версия о взрыве, который мог случиться на борту самолета, исключена полностью после того, как были осуществлены соответствующие экспертизы.



Петренко отметила, что в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после трагического инцидента, проведено свыше 350 судебно-медицинских и порядка двадцать молекулярно-генетических экспертиз, а также три взрыво-технические и одно фоноскопическое исследование. Кроме того, к настоящему времени известны результаты судебной химической экспертизы горюче-смазочных материалов.



Сейчас продолжается работа с более чем сотней свидетелей, включая должностных лиц ВКС и сотрудников международного аэропорта "Сочи", которые отвечали за подготовку самолета к продолжению рейса и управление воздушным движением.



Напомним, трагедия случилась ровно год назад, когда потерпел крушение самолет Ту-154 российского Минобороны, направлявшийся в Сирию. Воздушное судно вскоре после взлета упало в акваторию Черного моря. На борту самолета в тот момент находилось 92 человека, в числе которых были военнослужащие, представители прессы, творческий коллектив ансамбля им. Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, широко известная в нашей стране как Доктор Лиза.



Автор: Злата Богатова

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