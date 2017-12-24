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Гватемала переносит посольство в Иерусалим
07:03
Фото: qcostarica.com
Гватемальский президент Джимми Моралес выразил намерение вслед за Соединенными Штатами перенести посольства своего государства из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признавая право руководства еврейского государства на изменение столицы, передает агентство "Интерфакс".
По словам Джимми Моралеса, он уже провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и одной из центральных тем их беседы был перенос посольства в Иерусалим. Лидер Гватемалы отметил, что уже отдал дипломатам соответствующие инструкции.
Напомним, Гватемала была одним из девяти государств, которые высказались в поддержку решения Соединенных Штатов в ходе состоявшегося в четверг заседания Генассамблеи ООН. При этом одобрили резолюцию с призывом отказать израильским властям в праве на перенос столицы в Иерусалим свыше 128 стран.
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