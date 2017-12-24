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Украинские националисты призывают отправить «Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию»
24.12.2017 19:30
Фото: topwar.ru
В центре Киева появился огромный плакат с призывом отправить Михаила Саакашвили в Грузию, а президента страны Петра Порошенко — в Гагаузию, передает издание "Украинская правда".
Акция проводится украинскими националистами.
Плакат с надписью ""Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию" был вывешен на здании на майдане Незалежности в самом центре Киева, где проходит акция "Кофе на Крещатике". Предложение отправить действующего президента Украины в Гагаузию можно объяснить тем, что Петр Порошенко в юности проживал в городе Бендеры, который на тот момент входил в состав Молдавской ССР. В настоящее время он является частью непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
По данным агентства УНИАН, мероприятие смогло собрать в общей сложности порядка двухсот человек. Участники не используют политические флаги или символику, они лишь "пьют горячие напитки". Как указывается на странице организаторов акции в соцсети Facebook, они намереваются продемонстрировать "обществу несколько иную картинку", чем регулярные "политические вакханалии" и попытки штурмовать Октябрьский дворец.
По данным украинских СМИ, участники акции "Кофе на Крещатике" практически не отреагировали на плакат, вывешенный националистами.
Напомним, неделю назад украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту попытки захвата Октябрьского дворца, расположенного в самом центре Киева. К инциденту были причастны сторонники бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Сломав входную дверь и преодолев сопротивление забаррикадировавшихся внутри бойцов нацгвардии, им на некоторое время удалось проникнуть в здание.
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