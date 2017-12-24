Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Захарова прокомментировала беседу постпреда США при ООН с пранкерами

24.12.2017 14:10

Фото: vladtime.ru



Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в беседе с пранкерами продемонстрировала политическую недальновидность, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.



Американского дипломата разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Представившись "польским премьером", они от имени Матеуша Моравецкого смогли побеседовать с постпредом Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли.



В ходе этой беседы Хейли, в частности, заявила о том, что Вашингтон намерен в будущем продолжать "напоминать России ее место в мире". Как отметила в своем Facebook Захарова: "Никки, Вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»?" По мнению российского дипломата, словам американской коллеги выглядят "как-то недальновидно". Когда пользователи попытались узнать, согласовывали ли пранкеры свои вопросы, Мария Захарова уточнила, что "только ответы".



Высказывания американки также прокомментировал Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совфеда по информационной политике. По его словам, отдельного внимания заслуживает готовность защитить от российской агрессии несуществующий остров Биномо. Когда лже-Моравецкий выразил обеспокоенность из-за обстановки в этом островном государстве, якобы расположенном близ Вьетнама, Хейли тут же заявила, что имеет представление о ситуации и намерена уточнить, какой является официальная позиция Белого дома по этому вопросу.



В ходе розыгрыша российские пранкеры также успели обсудить с Никки Хейли тему о праве еврейского государства на перенос своей столицы в Иерусалим, Михаила Саакашвили и ситуацию, которая разворачивается вокруг газопровода "Северный поток-2". Запись этой беседы позже была размещена на портале YouTube.



Автор: Злата Богатова

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