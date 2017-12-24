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В Пхеньяне новые санкции ООН назвали актом войны


24.12.2017 13:28
В Пхеньяне новые санкции ООН назвали актом войныФото: vk.me

В КНДР новые санкции ООН назвали актом войны, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление дипломатического ведомства Северной Кореи.

В Пхеньяне заявили, что наложенные на страну ограничения можно сравнить с условиями полной экономической блокады.

В минувшую пятницу, 22 декабря, в Совбезе ООН была единогласно принята резолюция, в соответствии с которой вводятся еще более жесткие санкции в отношении Северной Кореи, включая сокращение поставок нефтепродуктов почти на 90%, которое вступит в силу уже с 1 января.

В ответном заявлении МИД КНДР, в частности, указано, что Соединенные Штаты напуганы "потрясающими достижениями" Северной Кореи в развитии ядерных сил. Вашингтон, по словам дипломатов, уже разъярен так сильно, что стремится наложить на них "все более и более жесткие санкции".

Однако в Пхеньяне намерены и в будущем продолжать атомные вооружения, "чтобы полностью покончить с ядерной угрозой США", а также шантажом и недружественными шагами. Целью КНДР является установление паритета сил с Соединенными Штатами, говорится в официальном тексте.

В МИД КНДР ранее заявляли о том, что Пхеньян заставит Вашингтон с горечью пожалеть о собственной стратегии нацбезопасности. Если американские власти собираются "сокрушить" КНДР, публично направляя меч в их сторону, Северная Корея не оставит это без ответа.

Не так давно постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейл, выступив на экстренном заседании Совбеза этой международной организации, призвала лишить Северную Корею права голоса в международной организации. Американский дипломат заявила о том, все страны мира должны разорвать всяческие взаимосвязи с КНДР, в том числе, торговые, и выслать северокорейских рабочих.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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