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В КНДР намерены заставить США «сожалеть о своей стратегии»
24.12.2017 00:41
Фото: mytime.net.ua
Северная Корея намерена заставить Соединенные Штаты "с горечью сожалеть о своей стратегии" по нацбезопасности, передает Express со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНДР Ким Чен Юна. По словам дипломата, новая стратегия американской национальной безопасности представляется достаточно высокомерной и выглядит как "провозглашение агрессии".
Раз американское руководство решило установить в качестве цели собственной политики в сфере безопасности "сокрушение" КНДР, публично направив меч в сторону Пхеньяна, власти Северной Кореи намерены сделать так, "чтобы США с горечью сожалели о своей стратегии", — отметил Ким Чен Юн.
Не так давно США призвали все страны разорвать всяческие взаимосвязи с КНДР, включая торговые, а также выслать северокорейских рабочих. С соответствующим заявлением выступила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли. По ее словам, Северную Корею необходимо лишить права голоса в международной организации. В ходе экстренного заседания Совбеза ООН американский дипломат подчеркнула, что Вашингтон не хотел бы войны с Пхеньяном. Но "если война все же случится", причиной ее будет лишь агрессия КНДР и тогда "северокорейский режим будет уничтожен".
Новая стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов была опубликована 19 декабря. В качестве основных угроз для страны, кроме КНДР, в этом документе упоминались РФ и КНР, ведь они "бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам" США, создавая современное оружие и комплексы вооружений.
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