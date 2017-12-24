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Чемпионат России по фигурному катанию выиграла 15-летняя Алина Загитова
24.12.2017 12:23
Фото: newstes.ru
Победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который накануне состоялся в Северной столице, стала пятнадцатилетняя Алина Загитова.
Как передает агентство "Интерфакс", действующая мировая чемпионка Евгения Медведева пропустила турнир по причине травмы.
Не так давно Алине Загитовой удалось лидировать во взрослом Финале гран-при, кроме того, она в этом году завоевала титул вице-чемпионки России. В Петербурге успех талантливой спортсменки стал возможным, вероятно, из-за отсутствия на льду Евгении Медведевой. Одна из лучших современных фигуристок планеты, двукратная мировая чемпионка не выступала на турнире, так как не успела восстановиться после травмы.
"Серебро" чемпионата досталось Марии Сотсковой, а замкнула тройку лидеров Алена Косторная.
В парном катании лидировали обладатели "бронзы" мирового чемпионата Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Второе место заняли олимпийские чемпионы в командном разряде, серебряные призеры Игр в Сочи Федор Климов и Ксения Столбова. "Брозу" судьи отдали Александру Энберту и Наталье Забияко.
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